253 وظيفة في مجموعة لاندمارك العربية لحملة الثانوية فأعلى بمختلف المناطق

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أعلنت مجموعة “لاندمارك” العربية، عن فتح باب التوظيف للمواطنين من حملة “الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس”، للعمل بمختلف فروع الشركة في أكثر من 25 مدينة، من خلال طرح 253 وظيفة متنوعة، وفقاً للتفاصيل والمسميات التالية:

* التخصصات المطلوبة:

– إدارة

– مالية

– تسويق

– مبيعات

– تصميم

– محاسبة

– سكرتارية

– موارد بشرية

– علاقات عامة

– اللوجستيات.

– علوم الحاسب.

– تقنية المعلومات.

– الهندسة الصناعية.

– التسويق الإلكتروني.

– تخصصات أخرى ذات صلة.

بعض المسميات الوظيفية:

– مدير الشئون القانونية.

– مسئول قانوني وامتثال.

– مساعد متجر.

– مسئول تسويق.

– مدير تسويق.

– مدير مساعد – تسويق.

– مدقق داخلي.

– مسئول تدقيق التجزئة.

– أمين الصندوق.

– مساعد تقنية المعلومات.

– مساعد مدير التدريب.

– مدير عمليات البيع بالتجزئة.

– مراقب مخزون.

– كاشير.

– مشرف.

– مدير أعمال.

– مدير معرض.

– مدير مساعد.

– مشرف مطعم.

– مشرف مخزن.

– عارض منتجات.

– مدير مناوبة.

– محلل الأعمال.

– مدير المطعم .

– مساعد المتجر.

– مدير مالي.

– مساعد المبيعات.

– رئيس المحاسبين.

– مساعد .

– مساعد إداري.

– تنفيذي خدمة العملاء.

– مراقب عمليات.

– مدير المنطقة .

– مدير التسويق الإلكتروني.

– مسئول تطوير الأعمال.

– منسق الصحة والسلامة والبيئة.

– مصمم جرافيك.

– محلل مالي.

** بالإضافة لأكثر من 200 وظيفة في مختلف المجالات والتخصصات.

* أماكن العمل:

– (الرياض، الدمام، مكة، المدينة المنورة، رأس تنورة، سبت العلايا، تبوك، حائل، أبها، عرعر، ضباء، عسير، ينبع، الرس، بيشة، جازان، بريدة، عنيزة، نجران، محايل، تنورة، الدمام، الطائف، القطيف، الجبيل، الباحة، الخفجي، بلجرشي، الهفوف، الزلفي، والمزيد…).

* التقديم:

– التقديم متاح حالياً عبر بوابة التوظيف لشركة (Landmark) واختيار الموقع (Saudi Arabia) والضغط (Search):

– رابط التقديم: (اضغط هنا)

أو التقديم عبر حساب الشركة الرسمي بموقع (linkedIn):

– رابط التقديم: (اضغط هنا).