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تزامنًا مع موجات الغبار .. نصائح مهمة من “الصحة” لمرضى الربو

تزامنًا مع موجات الغبار .. نصائح مهمة من “الصحة” لمرضى الربو
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تواصل – فريق التحرير:

وجهت وزارة الصحة ، عددًا من النصائح المهمة لمرضى الربو تزامنًا مع موجات الغبار التي تؤثر على عدة مناطق بالمملكة.

ونصحت الصحة بزيارة الطبيب على الفور، وذلك عند استمرار أعراض الربو أو زيادة حدتها.

وأوضحت الوزارة أن أعراض نوبات الربو تتمثل في الكحة أو السعال المتكرر، وصعوبة أو ضيق في التنفس، وصفير “أزيز” أثناء التنفس، وكذلك ضيق أو ألم في الصدر، واضطراب النوم بسبب ضيق التنفس.

وأضافت أن أعراض الربو الحادة تضم تكرار الأعراض السابقة وازديادها سوءاً، وتكرار الحاجة إلى استخدام البخاخ الإسعافي دون استفادة واضحة منها، إضافة إلى صعوبة الكلام بسبب ضيق التنفس، وعدم القدرة على القيام بأي أنشطة بدنية ولو كانت بسيطة.

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