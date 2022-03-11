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عاجل .. أوكرانيا: اختطاف الروس لعمدة ميليتوبول جريمة حرب وفقا لاتفاقيات جنيف

عاجل .. أوكرانيا: اختطاف الروس لعمدة ميليتوبول جريمة حرب وفقا لاتفاقيات جنيف
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، أن اختطاف عمدة مدينة ميليتوبول من قبل القوات الروسية جريمة حرب وفقا لاتفاقيات جنيف.

وأكد وزير الخارجية الأوكراني، أن روسيا أصبحت من أسوأ الأماكن لممارسة التجارة والشركات الأجنبية تواجه خطر التأميم.

وأوضح البرلمان الأوكراني، أنه طلب من مجموعة العمل المالي الدولية استبعاد روسيا وإدراجها في القائمة السوداء.

وكشفت الإدارة الإقليمية في كييف، أنه تم إجلاء ٨ آلاف شخص من أصل ٢٥ ألفا من بوتشا وجوستوميل وإربين خلال 3 أيام.

وأشارت إلى أن وقف إطلاق النار سمح بإجلاء المدنيين من ٣ طرق فقط من أصل ٦ تم الإعلان عنها.

في الوقت نفسه، اكدت مندوبة أمريكا في الناتو، أنه لا أحد يعرف كم من الوقت يمكن للقوات الأوكرانية أن تصمد.

وأعلن البيت الأبيض، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي بحث مع وزيرة خارجية بريطانيا دعم أوكرانيا أمنيا واقتصاديا وإنسانيا، إضافة إلى التنسيق المتواصل لفرض تكاليف باهظة على موسكو بسبب عدوانها.

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