عاجل .. واشنطن تصادر حمولة ناقلتَي نفط من إيران

تواصل – وكالات :

صادرت الولايات المتحدة حمولة ناقلتَي نفط يُشتبه في نقلهما أكثر من 700 ألف برميل من النفط الإيراني في انتهاك للحظر الأمريكي، بحسب فرانس برس.

وصادرت السلطات الأمريكية منذ أسابيع هذا النفط، الذي، حسب قولها انطلق في 2020 من إيران وخضع بعدها لـ”عمليات نقل وتحايل لإخفاء مصدره”.

لم يُكشف الملف القضائي إلا أخيراً، بعد إعادة بيع النفط بقيمة تُقدّر بما بين 38 و45 مليون دولار.

وحسب هذه المستندات، فإن ناقلة إيرانية مستهدفة بالعقوبات الأمريكية هي “Stark I”، طُليت في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 2020، للتهرب من الأقمار الصناعية، حملت نفطًا من مرفأ إيراني وأبحرت.