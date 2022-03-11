الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

اتفاق بين روسيا وبيلاروسيا على التصدي لعقوبات الغرب

اتفاق بين روسيا وبيلاروسيا على التصدي لعقوبات الغرب
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الحكومة الروسية اليوم، أنه تم الاتفاق بين موسكو وبيلاروسيا على التصدي لعقوبات الغرب، ووافقت روسيا على تزويد بيلاروسيا بأسلحة ومعدات متطورة.

وأكد عضو مجلس الدوما الروسي ورئيس اتحاد متطوعي دونباس، ألكسندر بورودي، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يسعى لإغراق أوكرانيا في الفوضى.

وأضاف أن زيلينسكي يريد إشراك أكبر عدد ممكن من مواطنيه في الصراع مع روسيا، لأن هذا مفيد للغرب.

فيما أكدت الدفاع الروسية، أنه تم تدمير 3346 موقعا من مرافق البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا، إضافى إلى تدمير 82 موقعا من البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، وإسقاط5 مسيرات أوكرانية في الجو.

من ناحية اخرة أعلن المتحدث باسم البنتاجون، أن وزير الدفاع سيزور سلوفاكيا بعد بروكسل ليلتقي كبار القادة العسكريين، مؤكدًا القوات الروسية قامت بقصف مطارين شرقي أوكرانيا وهذا أمر لم نشهده سابقا.

وأوضح أن أمريكا واثفة من إمكانيات للردع تمكنها من الدفاع عن نفسها وحلفائنا، ونراقب الأوضاع وأن الاحتمالات بخلق هجوم وهمي بشكل قد يؤدي لتصعيد القتال في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الرئيس بايدن أعلن أن روسيا ستواجه عواقب قاسية إذا قامت باستخدام أسلحة كيميائية.

مواد ذات صلة

عاجل .. انفجارات ضخمة تهز العاصمة الأوكرانية كييف

عاجل .. انفجارات ضخمة تهز العاصمة الأوكرانية كييف

أمريكا: تجنيد سوريين للقتال في أوكرانيا هو تصعيد خطير

أمريكا: تجنيد سوريين للقتال في أوكرانيا هو تصعيد خطير

عاجل .. أوكرانيا: اختطاف الروس لعمدة ميليتوبول جريمة حرب وفقا لاتفاقيات جنيف

عاجل .. أوكرانيا: اختطاف الروس لعمدة ميليتوبول جريمة حرب وفقا لاتفاقيات جنيف

عاجل .. الخارجية الفرنسية: قلق بشأن الوضع النووي في أوكرانيا

عاجل .. الخارجية الفرنسية: قلق بشأن الوضع النووي في أوكرانيا

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>