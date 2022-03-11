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عاجل .. الخارجية الفرنسية: قلق بشأن الوضع النووي في أوكرانيا

عاجل .. الخارجية الفرنسية: قلق بشأن الوضع النووي في أوكرانيا
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تواصل – فريق التحرير:

أعربت الخارجية الفرنسية، عن قلقها البالغ جراء الوضع النووي في أوكرانيا.

من جانبه بحث وزير خارجية فرنسا، مع مدير الوكالة الذرية تأمين منشآت أوكرانيا النووية .

من جهة أخرى أوصت منظمة الصحة العالمية أوكرانيا “بشدة” بتدمير “الجراثيم الخطيرة جدا المسببة للمرض” في مختبراتها لتجنب تعريض السكان لأي خطر تلوث بسبب الحرب الدائرة في جزء من البلاد.

وقالت المنظمة، يوم الجمعة، إن منظمة الصحة العالمية “أوصت بشدة وزارة الصحة الأوكرانية والوكالات الأخرى المسؤولة عن تدمير الجراثيم المسببة للمرض الخطيرة جدا لمنع انتشارها العرضي”، بحسب سكاي نيوز.

وأكد طارق جسارفيتش المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحافي للأمم المتحدة في جنيف أن المنظمة الأممية في توصياتها العامة بشأن السلامة في المختبرات “تشدد دائمًا على مقاربة قائمة على تقييم المخاطر”.

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