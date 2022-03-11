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ملتقى الطلبة المبتعثين في الجامعات البولندية .. تنظمه سفارة المملكة في وارسو

ملتقى الطلبة المبتعثين في الجامعات البولندية .. تنظمه سفارة المملكة في وارسو
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تواصل – واس:

نظمت سفارة المملكة في وارسو، ملتقى الطلبة المبتعثين للدراسة في الجامعات البولندية، بمشاركة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا سعد بن صالح الصالح، والملحق الثقافي في ألمانيا ودول الاشراف الدكتور مالك بن عباد الوادعي.

وأشاد السفير خلال الملتقى بالمستويات المتميزة التي يحققها الطلبة في مختلف التخصصات، مشيراً إلى ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من اهتمام بمسيرة التعليم والعناية بأبنائهم الطلبة وتوجيهاتهم الدائمة بتقديم العون والمساعدة للطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج لتمكينهم من الحصول على أفضل فرص التعليم في الجامعات المتميزة حتى يسهموا عند عودتهم للوطن في بناء نهضته وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 مستعينين في ذلك بالعلم والمعرفة.

وأوضح السفير الصالح أن لقاءه بالطلبة يأتي في ظل توجيهات سمو وزير الخارجية الدائمة بمتابعة شؤون المواطنين في الخارج والاهتمام بهم، مؤكداً أن أبواب السفارة مفتوحة لهم لتقديم العون والمساعدة التي قد يحتاجونها في أي وقت.

من جانبه أكد الدكتور الوادعي، أن الملحقية دائما في خدمة الطلبة المبتعثين وتسعى لتقديم الدعم والعون لهم ومساعدتهم على إكمال مسيرتهم التعليمية بما يحقق لهم أفضل المستويات، عاداً الملتقى فرصة للاستماع لهم والإجابة عن استفساراتهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم كافة.

وفي نهاية الملتقى رفع الطلبة المبتعثين الشكر والتقدير للقيادة الحكيمة على الرعاية الاهتمام، منوهين بما توليه السفارة والملحقية من دعم سيكون خير داعم لمسيرة تحصيلهم العلمي.

 

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