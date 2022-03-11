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خطيب المسجد الحرام: القرآن تهذيب للنفوس وتقويم للطباع وجامع لكل حوائج الناس ومتطلباتهم (فيديو)

خطيب المسجد الحرام: القرآن تهذيب للنفوس وتقويم للطباع وجامع لكل حوائج الناس ومتطلباتهم (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح خطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ د.عبدالله بن عواد الجهني، أن القرآن تهذيب للنفوس وتقويم للطباع، وأنه جامع لكل حوائج الناس ومتطلبات حياتهم.

وأضاف خلال خطبة الجمعة، أن الله تعالى أنزل القرآن الكريم لمقاصد سامية وحكم جليلة، فهو منهاج الخالق لإصلاح الخلق، وكان من أهم مقاصد نزوله أن يكون تهذيبًا للنفوس وإصلاحًا للقلوب، وتقويمًا للطباع ودلالة للناس إلى الصراط المستقيم، وأن يكون الحجة الدامغة والبرهان الواضح والدليل الملموس على صدق النبي صلى الله عليه وسلم.

وأشار إلى أن المتأمل في القرآن الكريم يجده قد حوى جميع متطلبات الحياة، وحوائج الناس وما يسعدهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم، فما من سبيل من سبل الخير إلا بينه لهم ودلهم عليه، ولا طريق من طرق الشر إلا نهاهم عن سلوكه وحذرهم منه، مؤكدًا أن القرآن قد اشتمل على ما يصلح عقائدهم وأخلاقهم ومعاملاتهم وكل شؤونهم.

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