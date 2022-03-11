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بعد 12 عاما من فصلهما.. “الربيعة” يلتقي التوأم السيامي الأردني محمد وأمجد

بعد 12 عاما من فصلهما.. “الربيعة” يلتقي التوأم السيامي الأردني محمد وأمجد
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تواصل – واس:

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في العاصمة عمّان أمس، التوأم السيامي الأردني محمد وأمجد وذويهم، اللذين سبق أن أجريت لهما عملية ناجحة لفصل الالتصاقات في أسفل الصدر والبطن والكبد والأمعاء بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض عام 2010م.

وأكد الدكتور الربيعة أن برنامج فصل التوائم يأتي بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بتقديم العون الطبي لكل من يحتاجه، وسيظل البرنامج اللمسة الحانية من مملكة الإنسانية لعلاج التوائم ورعايتهم في شتى أنحاء العالم.

وقدم والدا التوأم الأردني الشكر والعرفان للمملكة حكومة وشعبًا على بذلها الجهود الطبية المميزة لإجراء عملية فصل ابنيهما وعلاجهما على يد فريق سعودي طبي متميز، الأمر الذي أثمر عن تعافيهما بحمدالله، منوهين بالرعاية السامية التي يحظى بها برنامج فصل التوائم السعودي من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.

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