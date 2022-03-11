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حرس الحدود الأوكراني: نحو 94 ألف شخص غادروا البلاد الليلة الماضية

حرس الحدود الأوكراني: نحو 94 ألف شخص غادروا البلاد الليلة الماضية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن حرس الحدود الأوكراني، أن نحو 94 ألف شخص غادروا البلاد الليلة الماضية.

وأوضح عمدة مدينة خاركيف، أنه تم تدمير 48 مدرسة في المدينة جراء القصف الروسي المتواصل، مؤكدًا أن القوات الروسية تستهدف مستشفى للأمراض العقلية في المنطقة.

وأعرب نائب رئيس الوزراء الأوكراني، عن أمله بفتح ممر إنساني اليوم من مدينة ماريوبول، مؤكدًا انطلاق صفارات الإنذار في مدينة لفيف مع قصف جوي أصاب أهدافا مدنية في مدينة دنيبرو.

فيما كشف الجيش الأوكراني، أن قواته دمرت رتلين روسيين و10 مقاتلات بمعارك يوم أمس، كما تم تدمير 10 مقاتلات روسية.

وأعلنت السلطات الأوكرانية، أنها طلبت سحب أكثر من 300 عنصر يعملون ضمن قوات حفظ السلام في 5 مناطق.

من ناحية أخرى، أكد وزير الدفاع الروسي، أن  أكثر من 16 ألف متطوع من الشرق الأوسط مستعدون للمجيء وتقديم الدعم لدونيتسك ولوجانسك.

ونقلت وكالة رويترز عن الرئيس الروسي، ترحيبه بالمتطوعين الذين يودون القتال لجانب روسيا ومساعدتهم على الوصول لمناطق القتال.

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