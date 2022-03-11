روسيا تسيطر على مدينة “فولنوفاخا” وتدمر 3200 هدفًا في أوكرانيا

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم، أن قوات الانفصاليين في دونيتسك سيطرت على مدينة فولنوفاخا الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن الضربات أدت إلى تدمير أكثر من 3200 منشأة بنية تحتية عسكرية في أوكرانيا منذ بدء الحرب، إضافة إلى تدمير مطاري لوتسك وإيفانو فرانكوفسك العسكريين غرب أوكرانيا، وفقًا لـ”روسيا اليوم”.

وأضاف أنهم ضيقوا الخناق على مدينة ماريوبول وتقدم الجنود نحو عمقها من 3 اتجاهات.

وأعلن عن إسقاط 3 مروحيات و8 مسيرات لأوكرانيا بينها 5 من طراز “بيرقدار تي بي-2” خلال اليوم الماضي.

وأفاد كوناشينكوف بأن الطيران الروسي أصاب 107 أهداف للقوات المسلحة الأوكرانية، بينها 6 مراكز قيادة وتحكم ومراكز اتصالات، و14 مستودع ذخيرة ووقود ومواد تشحيم، و11 موقع تمركز للمعدات العسكرية.

ويتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا لليوم السادس عشر على التوالي منذ بدايته في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، فيما تواجه روسيا عقوبات غير مسبوقة فرضتها عليها أمريكا ودول غربية كثيرة إثر هجومها على أوكرانيا.

والتقى رئيس الوزراء الأوكراني دميترو كوليبا نظيره الروسي لافروف، أمس، في أول اجتماع دبلوماسي على هذا المستوى منذ بدء الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا في 24 من فبراير الماضي، إلا أن الطرفين لم يتوصلا إلى أي اتفاق بينهما.