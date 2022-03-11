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حالة الطقس المتوقعة: عاصفة ترابية ورياح وانعدام في الرؤية على هذه المناطق

حالة الطقس المتوقعة: عاصفة ترابية ورياح وانعدام في الرؤية على هذه المناطق
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – عاصفة ترابية تصل سرعة الرياح معها إلى 50 كيلو متر في الساعة، مما تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، والأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة في حين تنشط الرياح السطحية على منطقتي الشرقية والرياض كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على شمال ووسط وغرب المملكة، وتكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والاوسط بسرعة 25-50 كيلو متر في الساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 30-60 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج مترين إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

 فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 25-50 كيلو متر في الساعة، وتتحول ليلاً إلى شمالية غربية على الأجزاء الشمالية، وارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

 

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