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حمم بركانية تحول القرى إلى رماد.. ماذا حدث في إندونيسيا؟

حمم بركانية تحول القرى إلى رماد.. ماذا حدث في إندونيسيا؟
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تواصل- فريق التحرير:

تسببت حمم بركان ميرابي في إندونيسيا، أمس الخميس، في تهجير أكثر من 250 من السكان في المنطقة المحيطة بالبركان.

وقالت وكالة الجيولوجيا الإندونيسية على تويتر إن بركان ميرابي قذف سحبا ساخنة، وهي مزيج من الرماد والمواد البركانية.

وأضافت أنها تدفقت بطول خمسة كيلومترات على جانبيه بين منتصف الليل والثانية صباحا بالتوقيت المحلي أمس الخميس.

ويعد بركان ميرابي أحد أكثر البراكين نشاطا في إندونيسيا وكان مدرجا بالفعل على ثاني أعلى مستوى تحذير من الكوارث.

يذكر أن آخر ثوران عنيف لهذا البركان وقع في 2010 وأسفر عن مقتل أكثر من 350 شخصا.

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