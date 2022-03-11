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«بايدن» يعلن 7 دول عربية حليفة لـ«الناتو» بينهم 3 خليجية

«بايدن» يعلن 7 دول عربية حليفة لـ«الناتو» بينهم 3 خليجية
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ترشيح دولة قطر كحليف رئيسي من خارج الناتو.

كما أعلن أنه يعتزم تصنيف كولومبيا حليفا رئيسيا أيضًا، في خطوة ستعطيها فوائد في مجالات التعاون الدفاعي والتجاري والأمني.

ويأتي ترشيح قطر كسابع دولة عربية يتم ضمها للناتو من خارج التحالف.

ويُعد “الحليف الرئيسي من خارج الناتو” تصنيف بموجب قانون الولايات المتحدة يوفر للشركاء الأجانب مزايا معينة في مجالات الدفاع والتجارة والتعاون الأمني.

ووفقا لوزارة الخارجية، وهو رمز للعلاقات الوثيقة التي تشترك فيها الولايات المتحدة مع هذه البلدان.

مع ذلك، لا يحق لتلك الدول الحصول على نفس الضمانات الأمنية التي يتمتع بها الأعضاء الكاملون في حلف الناتو.

والدول الأعضاء في الناتو ليست ملزمة بالدفاع عن حليف رئيسي من خارج الناتو يتعرض للهجوم.

وتوجد في قائمة الدول المصنعة حليفا رئيسا للولايات المتحدة من خارج الناتو، 17 دولة هي:”أفغانستان، الأرجنتين، أستراليا، البحرين، البرازيل، مصر، دولة الاحتلال، اليابان، الأردن، كوريا، الكويت، المغرب، نيوزيلندا، باكستان، الفلبين، تايلاند، وتونس”، علاوة على تايوان التي تعامل وفق هذا التصنيف ولكن بشكل غير رسمي.

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