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عاجل.. الصين في تحول مفاجيء ترفض إمداد روسيا بقطع غيار طائرات

عاجل.. الصين في تحول مفاجيء ترفض إمداد روسيا بقطع غيار طائرات
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تواصل- فريق التحرير:

في تحول خطير وغير متوقع في موقف الصين من الحرب الروسية على أوكرانيا، يبدو أن الغرب استطاع “تحييد” موقف الصين من الحرب ودعم موسكو.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر روسية، أن الصين رفضت إمداد شركات الطيران الروسية بقطع غيار طائرات.

فيما قالت وزيرة الخارجية البريطانية: “نريد من الصين أن تحول أقوالها إلى أفعال بشأن الأمن والموقف من غزو روسيا لأوكرانيا”.

وتابعت: علينا أن ندعم دول النيتو وغيرها وبنيتنا الأمنية يجب أن تكون متوائمة مع هذه الحقبة.

وأضافت : علينا أن نقوم بكل ما بوسعنا للتصدي لتحديات الحاضر والمستقبل، وأن نعزز ردعنا ونحن في بريطانيا عززنا إنفاقنا الدفاعي.

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