الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم تستمع إلى26 متسابقًا ومتسابقة خلال اليوم الأول

مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم تستمع إلى26 متسابقًا ومتسابقة خلال اليوم الأول
0

تواصل- واس:

استأنفت لجنة تحكيم المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم للبنين والبنات في دورتها الثالثة والعشرين، أعمالها في الفترة المسائية اليوم.

واستمعت اللجنة إلى 8 متسابقين، و7 متسابقات، يمثلون منطقة الرياض.

وكانت اللجنة قد استمعت صباح اليوم إلى 7 متسابقين، و4 متسابقات، يمثلون منطقة القصيم, حيث يتنافس المتسابقون في الفترتين في أفرع المسابقة المختلفة.

يذكر أن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قد افتتح اليوم فعاليات المسابقة والتي يبلغ عدد المشاركين فيها “119” متسابقا ومتسابقة.

وتبلغ قيمة جوائزها (3.126.000) ريال وتستمر حتى العاشر من شهر شعبان الجاري, حيث تقام عبر البث المباشر عن طريق الشاشات الإلكترونية بمقار فروع الوزارة بمناطق المملكة.

مواد ذات صلة

شاهد.. لحظة ضبط كمية كبيرة من المخدرات داخل شحنة برتقال

شاهد.. لحظة ضبط كمية كبيرة من المخدرات داخل شحنة برتقال

«STC» تعلن عن وظائف شاغرة بمميزات مذهلة.. رابط التقديم والشروط

«STC» تعلن عن وظائف شاغرة بمميزات مذهلة.. رابط التقديم والشروط

غدا..  انطلاق التصفيات النهائية لجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم في دورتها (23)

غدا..  انطلاق التصفيات النهائية لجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم في دورتها (23)

الموارد البشرية تعلن الفئات المستثناة من فرض مقابل مالي على العمالة المنزلية

الموارد البشرية تعلن الفئات المستثناة من فرض مقابل مالي على العمالة المنزلية

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>