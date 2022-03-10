مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم تستمع إلى26 متسابقًا ومتسابقة خلال اليوم الأول

تواصل- واس:

استأنفت لجنة تحكيم المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم للبنين والبنات في دورتها الثالثة والعشرين، أعمالها في الفترة المسائية اليوم.

واستمعت اللجنة إلى 8 متسابقين، و7 متسابقات، يمثلون منطقة الرياض.

وكانت اللجنة قد استمعت صباح اليوم إلى 7 متسابقين، و4 متسابقات، يمثلون منطقة القصيم, حيث يتنافس المتسابقون في الفترتين في أفرع المسابقة المختلفة.

يذكر أن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قد افتتح اليوم فعاليات المسابقة والتي يبلغ عدد المشاركين فيها “119” متسابقا ومتسابقة.

وتبلغ قيمة جوائزها (3.126.000) ريال وتستمر حتى العاشر من شهر شعبان الجاري, حيث تقام عبر البث المباشر عن طريق الشاشات الإلكترونية بمقار فروع الوزارة بمناطق المملكة.