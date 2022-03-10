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عاجل.. القوات الروسية أصبحت على بعد 15 كيلو من احتلال «كييف»

عاجل.. القوات الروسية أصبحت على بعد 15 كيلو من احتلال «كييف»
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تواصل- فريق التحرير:

قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، إن القوات الروسية باتت على بعد 15 كيلومترا من العاصمة كييف.

وأكدت “البنتاغون” أن القوات الروسية تتقدم على خطين متوازيين شرق كييف وباتت على بعد 15 كيلومترا من المدينة.

وأضافت :”لا يمكننا التكهن بالوقت الذي قد يستغرقه الروس لدخول المدينة بسبب المقاومة الأوكرانية المتواصلة”.

وأعلنت الحكومة الأوكرانية الخميس، إجلاء أكثر من 80 ألف شخص من مناطق محيطة بمدينتي كييف وسومي خلال اليومين الماضيين.

جاء ذلك في الوقت الذي كانت القوات الروسية تحكم الطوق حول العاصمة الأوكرانية.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية إيرينا فيريشتشوك: “أجلينا أكثر من 60 ألف شخص في غضون يومين من مدينة سومي الشمالية الشرقية والأماكن المجاورة”.

وأضافت أنه: “تم إجلاء نحو 20 ألف شخص من مناطق شمال غرب العاصمة كييف، وأن ثلاثة آلاف آخرين جرى نقلهم بصعوبة من مدينة إيزيوم في شرق أوكرانيا”.

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