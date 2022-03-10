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روسي لم يتحمل غلق ماكدونالدز في بلاده.. ففعل ما لا يمكن توقعه (شاهد)

روسي لم يتحمل غلق ماكدونالدز في بلاده.. ففعل ما لا يمكن توقعه (شاهد)
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تواصل ـ فريق التحرير:

في خطوة غير متوقعة، قام روسي محبا لمأكولات ماكدونالدز بتكديس ثلاجته بعشرات الساندوتشات الخاصة بشركة ماكدونالدز الشهيرة.

وأوضحت صور تداولها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ثلاجة الروسي وهي مكدسة بأكثر من من 60 ساندويتش برجر.

ويقول الرواد أن هذا الرجل ذهب في آخر يوم قبل إغلاق فروع الشركة ببلاده، بسبب المقاطعة العالمية واشترى أكثر من 60 ساندويتش برجر.

ونقل عن هذا الرجل قوله: إنه الآن لا يمانع في المتاجرة لبيعها بأضعاف السعر لكنه يفضل الاستمتاع بها حتى الرمق الأخير.

 

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