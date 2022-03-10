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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«الصحة» تحدد 8 سلوكيات تجلب التسمم الغذائي

«الصحة» تحدد 8 سلوكيات تجلب التسمم الغذائي
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تواصل ـ فريق التحرير:

أفادت وزارة الصحة بعدة نصائح للمواطنين عن طريقة الأكل والشرب، والتعامل مع الطعام، مؤكدة أن الطعام طوال اليوم هو صحتك وطاقتك، ولكن كيف تحافظ على سلامة الغذاء؟

وأوضحت الوزارة هذه المحافظة عن طريق النقاط التالية:

ـ غسل اليدين قبل وبعد إعداد الطعام

ـ عدم ترك الطعام مكشوفا وعرضه للتلوث والحشرات

ـ غسل اليدين بعد قضاء الحاجة

ـ التأكد من تاريخ صلاحية الأطعمة والمشروبات

ـ نظافة الأواني لإعداد الطعام وتناوله

ـ عدم شراء الأطعمة من الباعة المتجولين

ـ حفظ الطعام في الثلاجة أو تحضير ما يكفي للوجبة الواحدة

ـ غسل الفواكهه والخضروات قبل تناولها

ـ تجنب تخزين الطعام المطهي أثناء التنقل لفترات طويلة

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