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بالفيديو.. «العقيل» يتوقع انخفاض الحرارة ابتداء من مساء اليوم

بالفيديو.. «العقيل» يتوقع انخفاض الحرارة ابتداء من مساء اليوم
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تواصل – فريق التحرير:

توقع محلل الطقس في مركز الأرصاد عقيل العقيل ارتفاع الحرارة على معظم مناطق المملكة، ومن ثم تعاود درجات الحرارة الانخفاض مجدداً.

وقال العقيل، لـ”الإخبارية”، إنه من المتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة وتوقعات بانخفاضها بشكل ملموس مساء اليوم الخميس بمشيئة الله”.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار تأثير الرياح النشطة التي تصل سرعتها إلى 50كم/ساعة مما تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على مناطق (تبوك، المدينة المنورة، الحدود الشمالية، الجوف وحائل) و على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم.

وتوقعت الأرصاد، أن تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من تلك المناطق, ولا يستبعد تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على مناطق تبوك، الحدود الشمالية والجوف.

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