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رويترز: الكونجرس يوافق على حزمة إجراءات لحظر النفط الروسي

رويترز: الكونجرس يوافق على حزمة إجراءات لحظر النفط الروسي
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تواصل – فريق التحرير:

أفادت وكالة رويترز، بأن مجلس النواب الأمريكي، وافق على حزمة إجراءات لحظر النفط الروسي وبعض منتجات الطاقة الروسية.

وأوضحت أن الكونجرس، وافق على تقديم مساعدات عاجلة لأوكرانيا تقدر قيمتها بنحو 13.6 مليار دولار.

ونقلت عن وزارة التجارة الأمريكية، أنها بصدد إصدار تراخيص شحن الأسلحة النارية والذخيرة لأوكرانيا.

وأكدت وسائل إعلام أمريكية، مقتل ما بين 5 إلى 6 آلاف جندي روسي منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

وأضافت أن الإدارة الأمريكية تدرس فرض عقوبات على شركة روساتوم الحكومية للطاقة النووية.

فيما أكد البيت الأبيض، أن الاستخدام الهمجي للقوة العسكرية ضد المدنيين الأبرياء في أوكرانيا أمر مروع، مرحبًا بوقف شركات أمريكية أعمالها في روسيا وسنتخذ على الأرجح خطوات في حال مصادرة أرصدتها.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن الشرطة الروسية تعتقل أكثر من 13 ألفا من مناهضي الحرب على أوكرانيا منذ بدء العمليات.

وأكدت أن يوم أمس الأحد، شهد أعلى حصيلة اعتقالات في يوم واحد شملت أكثر من 5300 متظاهر في 74 مدينة روسية.

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