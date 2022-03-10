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بعد “تشرنوبل”.. “الطاقة الذرية” تفقد الاتصال بمحطة “زابوريجيا” للطاقة النووية في أوكرانيا

بعد “تشرنوبل”.. “الطاقة الذرية” تفقد الاتصال بمحطة “زابوريجيا” للطاقة النووية في أوكرانيا
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تواصل- وكالات:

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إن أنظمتها التي تراقب المواد النووية بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا توقفت عن نقل البيانات إلى مقر الوكالة، وذلك بعد يوم من إعلانها حدوث الانقطاع ذاته بمحطة تشرنوبيل، بحسب سكاي نيوز.

وأضافت الوكالة في بيان أن المدير العام للوكالة رافائيل جروسي “عبر عن قلقه إزاء التوقف المفاجئ لتدفق مثل هذه البيانات من الموقعين إلى مقر الوكالة في فيينا، حيث توجد كميات كبيرة من المواد النووية في صورة وقود نووي سواء مستنفد أو غير ذلك فضلا عن أنواع أخرى من المواد النووية”.

وبعد نشوب حريق في مبنى بمحطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية بعد اشتباكات مسلحة بالقرب منها يحاول جروسي عقد اجتماع ثلاثي يجمعه مع مبعوثين من روسيا وأوكرانيا بغية الحصول على تعهدات تضمن حماية أمن المنشآت النووية الأوكرانية.

ومنذ العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، استولت روسيا على زابوريجيا ومنشآت للنفايات المشعة بالقرب من محطة تشرنوبيل للطاقة النووية، موقع أسوأ حادث نووي في العالم عام 1986. وما زال عاملون أوكرانيون يشغلون المكانين لكن في ظروف يقول جروسي إنها تعرض للخطر أمن هذه المنشآت.

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