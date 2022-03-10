عقود خام برنت ترتفع إلى 114 دولارًا للبرميل

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ارتفعت عقود خام برنت، صباح اليوم، بنحو 3 دولارات إلى أكثر من 114.16 دولارًا للبرميل، وفقًا لـ”رويترز”.

وتشهد أسعار البترول تغيرات سريعة في الأسعار، إذ لامس سعر برميل خام “برنت” عتبة 140 دولارًا الأحد، وتراجع إلى 128 دولارًا للبرميل، الثلاثاء، حتى تراجع مساء أمس الأربعاء بأكثر من 17% قبل أن تنخفض 16.84 دولارًا أي ما يوازي 13.2% لتبلغ عند التسوية 111.14 دولارًا للبرميل.

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد أعلن حظرًا أميركيًا تاريخيًا على واردات النفط الروسية في الثامن من مارس، في أحدث جولة من العقوبات ضد روسيا لحربها على أوكرانيا.