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برنامج “نور على الدرب”.. مسيرة 45 عاماً من العلم بدايتها فكرة للشيخ ناصر العلي

برنامج “نور على الدرب”.. مسيرة 45 عاماً من العلم بدايتها فكرة للشيخ ناصر العلي
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تواصل – فريق التحرير:

دأب المواطنون منذ 45 عاما، على متابعة برنامج “نور على الدرب” ، وهو أحد البرامج الإذاعية التي تحمل في طياتها الإجابات الوافية لأسئلة مستمعيه.

وبرنامج “نور على الدرب”، هو أحد البرامج الإذاعية التي تبُثها إذاعة القرآن الكريم يومياً عند التاسعة مساءً، ويطلُّ من خلاله عدد من العلماء الأفاضل، ويعد الأقدم عالمياً بين الإذاعات المعاصرة”.

بدأ برنامج “نور على الدرب” في العام 1392هـ، وكان يبث أسبوعياً في بدايته، وبعدها تحوّل إلى برنامج يومي.

ويُعتبر الشيخ صالح العلي الناصر -رحمه الله- الذي توفي في العام 1406هـ، صاحب فكرة بالبرنامج، وكان ضيفاً على الحلقة الأولى التي قدمها الإعلامي القدير منصور الخضيري، وبعد ذلك تعاقب على البرنامج مجموعة من العلماء.

ومن أبرز العلماء الذين استضافهم البرنامج الشيخ علي الناصر وعبد العزيز بن باز، ومحمد بن العثيمين، والشيخ عبد الله الغديان – يرحمهم الله جميعاً-، ويستضيف حالياً مفتي عام المملكة، سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، والشيخ صالح الفوزان.

جدير بالذكر أن الشيخ/صالح العلي الناصر، كان رئيساً لقسم الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، منذ 19/10/1396هـ ، واستمر على ذلك إلى أن توفي رحمه الله في 25/1/1406هـ، ثم توالى على رئاسة القسم نخبة من أعضائه.

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