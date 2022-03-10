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إعلام أمريكي: مقتل ما بين 5 إلى 6 آلاف جندي روسي منذ بداية الحرب في أوكرانيا

إعلام أمريكي: مقتل ما بين 5 إلى 6 آلاف جندي روسي منذ بداية الحرب في أوكرانيا
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن ما بين 5 إلى 6 آلاف جندي روسي قتلوا منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

وأكدت مواقع أوكرانية، أن القوات المسلحة أسقطت 56 مقاتلة روسية و82 مروحية منذ بدء الهجوم.

في الوقت نفسه وافق مجلس النواب الأمريكي، على مساعدات لأوكرانيا بقيمة 13.6 مليار دولار.

ونقلت وكالة رويترز عن وزارة التجارة الأمريكية، أنها تسرع في إصدار تراخيص شحن الأسلحة النارية والذخيرة لأوكرانيا.

فيما أكد البنتاجون، أن وزير الدفاع بحث مع نظيره الأوكراني استمرار واشنطن في تقديم المساعدات الأمنية والدفاعية لكييف.

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن بلينكن بحث مع نظيره الأوكراني تقديم مزيد من الدعم الأمني والإنساني لكييف.

وأوضحت أن الولايات المتحدة لا تمتلك أو تدير أي مختبرات كيميائية أو بيولوجية في أوكرانيا.

وأضافت أن روسيا تخترع ذرائع كاذبة في محاولة منها لتبرير أعمالها المروعة في أوكرانيا، مؤكدة أن موسكو هي من لديها برامج أسلحة كيميائية وبيولوجية نشطة.

وبينت أن روسيا هي التي تنتهك اتفاقية الأسلحة الكيميائية واتفاقية الأسلحة البيولوجية، متوقعة أن تواصل روسيا مضاعفة هذه الأنواع من الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة.

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