الكونجرس الأمريكي يوافق على تخصيص 13.6 مليار دولار لدعم أوكرانيا

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وافق الكونجرس الأميركي في تصويت أولي على تمويل طارئ بـ 13,6 مليار دولار لدعم أوكرانيا، وفقًا لـ”العربية”.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق أمس الأربعاء على حزمة مساعدات طارئة لأوكرانيا بحجم 1.4 مليار دولار؛ للمساعدة في تغطية الاحتياجات المالية العاجلة وتخفيف العواقب الاقتصادية للحرب.

ويتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا لليوم الخامس عشر على التوالي منذ بدايته في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، فيما تواجه روسيا عقوبات غير مسبوقة فرضتها عليها دول غربية كثيرة إثر هجومها على أوكرانيا، وأعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، حظرًا أميركيًا تاريخيًا على واردات النفط الروسية في الثامن من مارس، في أحدث جولة من العقوبات ضد روسيا لحربها على أوكرانيا.