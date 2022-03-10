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أمريكيون يصرخون لارتفاع أسعار الوقود في أمريكا لمستويات قياسية (فيديوهات)

أمريكيون يصرخون لارتفاع أسعار الوقود في أمريكا لمستويات قياسية (فيديوهات)
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وثقت ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة الأمريكية لمستويات قياسية.

وظهر عدد من الأمريكيين، في مقاطع فيديو عبروا عن غضبهم لارتفاع أسعار الوقود خلال الأيام الماضية على خلفية الأزمة الأوكرانية وفرض عقوبات على النفط الروسي.

وصرخ أحد الأمريكيين في مقطع فيديو متداول قائلا :”إن الجالون الواحد سجل 7.55 دولار”.

وفي مقطع آخر ظهر شاب يتحدث باللهجة العربية وتحدث عن معاناة الأمريكيين بسبب ارتفاع الوقود.

وقال إن معظم المنتجات في الولايات الأمريكية يتم توزيعها من خلال الشاحنات، ويعني ارتفاع الوقود لهذه المستويات القياسية، أن الشاحنات ستعجز عن توزيع البضائع، وبالتالي ستواجه المتاجر أزمة في المنتجات، خاصة المتاجر صغيرة الحجم.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن مساء الثلاثاء الماضي، حظر النفط الروسي بسبب الحملة العسكرية الروسية على أوكرانيا.

وأضاف بايدن، في مؤتمر صحفي: “نريد تقديم المساعدات الإنسانية لأوكرانيا ودعمها بوجه الطغيان”.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن بلاده ستبذل كل الجهود لعدم تأثر الأمريكيين بالعقوبات على روسيا، مضيفا “قلت منذ البداية بأن المواطن الأميركي سيدفع ثمنا للعقوبات على روسيا”.

وتابع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ندعو شركات النفط لعدم الانخراط في زيادة أسعار المحروقات

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