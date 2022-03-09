روسيا تهدد الغرب: عقوباتنا ستؤلمكم

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، اليوم، أن عدد اللاجئين الأوكرانيين تجاوز مليونين و200 ألف، وأن بولندا وحدها استقبلت أكثر من مليون لاجئ.

وفي الوقت نفسه حذرت روسيا الغرب، اليوم الأربعاء، من أنها تعكف على تجهيز رد واسع النطاق على العقوبات سيكون سريعًا ومؤثرًا وينال من معظم القطاعات المهمة.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن دميتري بيريتشيفسكي، مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية قوله، إن “رد فعل روسيا سيكون سريعًا ومدروسًا وملموسًا”.

ويتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا منذ بدايته في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، فيما تواجه روسيا عقوبات غير مسبوقة فرضتها عليها دول غربية كثيرة إثر هجومها على أوكرانيا، وأعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، حظرًا أميركيًا تاريخيًا على واردات النفط الروسية في أحدث جولة من العقوبات ضد روسيا لحربها على أوكرانيا، أمس الثلاثاء.

وتسببت العقوبات في تراجع غير مسبوق للعملة الروسية وترافقت مع تجميد جزء من ودائع السلطات في الخارج ما يمنع البنك المركزي من دعم الروبل.