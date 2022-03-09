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الصين تُفاجئ الجميع وتُعلن تقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا

الصين تُفاجئ الجميع وتُعلن تقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم، أن بكين قررت تقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا.

وأكدت أن تحركات أمريكا وحلف الناتو دفعت روسيا وأوكرانيا إلى هذه الحرب التي لابد من التعامل معها بأقصى درجات ضبط النفس.

وفي وقت سابق أعلنت الصينن أنها تؤيد الحوار المباشر بين روسيا وأوكرانيا معربة عن املها في أن تؤتي المفاوضات ثمارها وتتوقف الحرب.

وأوضحت أنها تحترم سيادة كل الدول بما في ذلك أوكرانيا، مؤكدًة أنه يجب وضع المخاوف الروسية من تمدد الناتو شرقًا بعين الاعتبار.

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه وزارة الدفاع الروسية، أن مجموعة من المخربين الأوكرانيين قامت بمهاجمة القوات الروسية أثناء قيامها بدوريات التأمين في المنطقة المجاورة لمحطة زابوروجيا النووية.

وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنها فقدت الاتصال بأنظمة مراقبة المواد النووية في محطة تشيرنوبل بأوكرانيا.

وأكد الحرس الوطني الروسي، أن الوضع في محطة زابوريجيا النووية تحت السيطرة، مشيرا إلى أن الموظفين العاملين في المحطة يواصلون العمل كالمعتاد.

وكانت السلطات الأوكرانية، أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إدارة محطة كييف تخضع حاليًا لتوجيهات القوات المسلحة الروسية.

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