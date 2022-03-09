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جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن أسماء المرشحين لوظائفها

جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن أسماء المرشحين لوظائفها
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز مُمثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية عن أسماء المرشحين لدخول الاختبار التحريري على الوظائف الخاصة بمستشفى الأسنان الجامعي والتي تم الإعلان عنها ضمن المسابقة الوظيفية لعام 1443هـ.

وأوضحت أنه على المرشحين والمرشحات الواردة أرقام طلباتهم في الجداول أدناه الالتزام بالحضور في الموعد والمكان الموضح على رأس كل جدول مع ضرورة الالتزام بالتعليمات الموضحة برابط التفاصيل أدناه.

* الوظائف السابقة:

1- فني تخدير.

2- أخصائي تقني مطور برامج.

3- فني ترميز طبي.

4- فني صيدلي.

5- فني مساعد طبيب اسنان.

6- موظف خدمات مراقب امن وسلامة.

7- أخصائي إدارة خدمات صحية ومستشفيات.

8- أخصائي اداري باحث إحصاء مساعد.

9- أخصائي صيدلي.

10- أخصائي هندسة أجهزة طبية.

11- فني أشعة.

12- فني تركيبات أسنان.

13- فني تعقيم.

14- فني طب طوارئ.

15- فني سكرتير طبي.

16- فني مختبرات.

17- فني مكافحة عدوى.

18- فني تمريض.

.. وغيرها.

للاطلاع على أرقام المرشحين والمرشحات:

 من خلال موقع الجامعة على الرابط التالي -(اضغط هنا).

لمعرفة حالة الترشيح الدخول على الرابط التالي – (اضغط هنا).

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