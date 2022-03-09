الإعلام الأوكراني: مقتل مدنيين بينهم أطفال في غارة جوية على سومي

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أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية، بمقتل 5 مدنيين بينهم أطفال في غارة جوية على بلدة مايلان في مقاطعة سومي.

في الوقت نفسه أكد مسؤول محلي، مقتل 10 في قصف على مدينة سفرودونتسك في القطاع الانفصالي بأوكرانيا.

وأعلنت روسيا عن دخول وقف جديد لإطلاق النار في مناطق أوكرانية، حيز التنفيذ.

وكشفت وزارة الدفاع الروسية، أن عملية الجيش الروسي منعت هجوما واسعا للقوات الأوكرانية على جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك.

وأوضحت أن المعلومات بشأن وجود معامل بيولوجية أمريكية في أوكرانيا تهديد مباشر لروسيا، مؤكدة أنه لو لم يتم إيقاف أنشطة المختبرات البيولوجية في أوكرانيا لأصبح تطويرها خارج السيطرة.

من ناحيتها أكدت وزارة الدفاع البريطانية أن القتال مستمر في محيط كييف والقوات الروسية لم تحقق أي تقدم، مشيرة إلى أن مدن خاركيف وتشيرنيهيف وسومي وماريوبول لا تزال محاصرة من القوات الروسية.