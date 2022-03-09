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متى يتم إسقاط العمالة المنزلية بـ”خرج ولم يعد” آلياً؟.. “الجوازات” تجيب

متى يتم إسقاط العمالة المنزلية بـ”خرج ولم يعد” آلياً؟.. “الجوازات” تجيب
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تواصل – فريق التحرير:

ردت المديرية العامة للجوازات على استفسار يتعلق بطريقة إسقاط العمالة المنزلية آليًا في حالة “خرج ولم يعد”.

وأوضحت “الجوازات” أنه يتم إسقاط العمالة المنزلية آليًا بخرج ولم يعد، بعد مرور ٦ أشهر من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة، أو بالتواصل من خلال خدمة “تواصل” عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية وذلك بعد ٣٠يومًا من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة.

جدير بالذكر أن خدمة “تواصل” تمكن جميع المستفيدين من خدمات الجوازات من التواصل مع المختصين في المديرية العامة للجوازات لمعالجة الملاحظات التي تواجههم أو تظهر في المنصة وقد تعيق إنهاء معاملاتهم.

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