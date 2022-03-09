7 نصائح لإدارة أموالك بنجاح أثناء الأزمات العالمية

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أثّر الغزو الروسي لأوكرانيا على اقتصاديات العالم، وتدهورت الأسواق بشكل مستمر، وتعرضت الأسهم في العديد من البورصات العالمية لضربات، لكنها استعادت بعض تلك الخسائر منذ ذلك الحين.

وتنتاب المخاوف العديد من الأسر ورجال الأعمال خشية ضياع مدخراتهم واستثماراتهم، وتقدم “CNN” بعض النصائح لإعادة وترتيب الأوضاع المالية لتجنب الخسائر المحتملة.

لا تتخذ قرارات عاطفية

تؤكد التجارب التاريخية أن من يتخذ قرارات مالية حاسمة بناء على الاستجابة العاطفية للأحداث الكبرى غالبًا ما يكون خاسرًا على المدى الطويل.

قال دون بينيهوف، كبير مسؤولي الاستثمار في Liberty Wealth Advisors واستراتيجي الاستثمار السابق في Vanguard إن إجراء تغيير جذري في خضم كل حالة عدم اليقين كهذه هو عادةً قرار “ستندم عليه”.

والأفضل هو قيامك بمراجعة وضعك المالي بشكل شامل لاتخاذ القرار المناسب.

قم بتغطية احتياجاتك النقدية على المدى القريب

قم بتخصيص أموال كافية نقدًا أو أدوات الدخل الثابت قصيرة الأجل لتغطية مدفوعات الضرائب على المدى القريب وحالات الطوارئ غير المتوقعة وأي نفقات كبيرة قادمة.

ينبغي أن تكون لديك سيولة كافية لتغطية عام أو أكثر من نفقات المعيشة التي ستدفعها عادةً من خلال عمليات السحب من محفظتك الاستثمارية، كما قال روب ويليامز، العضو المنتدب للتخطيط المالي ودخل التقاعد وإدارة الثروات في Charles Schwab.

راجع تحملك للمخاطر

ينبغي عليك أن تكون قادرًا على تحمل التقلبات التي تأتي حتمًا مع الاستثمار بمرور الوقت، ولذا فعليك بمراجعة مقتنياتك للتأكد من أنها لا تزال تتماشى مع تحملك للمخاطر لطريق قد يكون أكثر وضوحا في المستقبل. وأثناء ذلك، اكتشف ما تعنيه لك “خسارة” المال.

إعادة توازن محفظتك

من المفيد أن تنظر إلى عائدات الأسهم القياسية في السنوات القليلة الماضية قبل البداية في إعادة توازن محفظتك.

فإذا كانت لديك نسبة كبيرة من الأسهم التي تولد تدفقات نقدية إيجابية كبيرة ومستدامة، وللمساعدة في استقرار عائداتك في المستقبل، فعليك بإعادة تخصيص بعض الأموال في الأسهم ذات القيمة الأبطأ نموًا والتي تدفع أرباحًا من خلال صندوق مشترك.

قم باستثمارات جديدة ببطء

إذا كان لديك مبلغ كبير، ربما بعت للتو شركتك أو منزلك، أو حصلت على ميراث أو مكافأة كبيرة، فقد تتساءل عما يجب أن تفعله به الآن.

نظرًا لكل حالة عدم اليقين العالمية، توصي ماري آدم “بتوزيع استثماراتك بمرور الوقت لأن أخبار هذا الأسبوع ستكون مختلفة عن أخبار الأسبوع المقبل”.

أعد تقييم الافتراضات

ربما تؤثر الأحداث الجديدة في اتخاذ بعض القرارات، ففي الأشهر التي سبقت الغزو الروسي لأوكرانيا، كان من المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام للحد من التضخم المرتفع، لكن الآن ربما ليس بنفس القدر.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للمشرعين: “بالنظر إلى الوضع الحالي، والأحداث القادمة غير المؤكدة يجب أن نتحرك بحذر”.

ابذل قصارى جهدك

نظرًا لغياب المعلومات الاقتصادية الكافية أثناء الغزو الروسي لأوكرانيا فمن المستحيل اتخاذ خيارات مثالية.

قالت ماري آدم: “اجمع الحقائق الخاصة بك، حاول اتخاذ أفضل قرار بناءً على تلك الحقائق بالإضافة إلى أهدافك الفردية وتحمل المخاطر”.