بدء سريان وقف إطلاق النار في مدن أوكرانية.. واتهامات متبادلة بعرقلة الممرات الإنسانية

تواصل – فريق التحرير:

أفادت وسائل إعلام أوكرانية ببدء سريان وقف إطلاق النار في مدن أوكرانية، وسط اتهامات متبادلة بين موسكو وكييف بعرقلة الممرات الإنسانية.

وأكدت في الوقت نفسه، مقتل 9 أشخاص على الأقل في قصف على مدينة سومي شمال شرقي البلاد.

وكشف الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي، أن الجولة الثالثة من المحادثات مع روسيا ليست الأخيرة.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع روسيا بشأن الممرات الإنسانية لكن الجيش الروسي لم يوقف الأعمال العسكرية.

وأعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية، أنها تأمل فرض حظر جوي لضمان أمن الطاقة النووية في أوكرانيا وأوروبا.

ونقلت وكالة تاس عن رئيس وفد التفاوض الروسي، أن عمليات إجلاء الأوكرانيين عبر الممرات الإنسانية فشلت بسبب جيش بلادهم.

وأوضح أن موسكو جهزت 400 حافلة الأحد الماضي لإجلاء الأوكرانيين عبر الممرات الإنسانية، معربًا عن أمله في إيجاد حل مع كييف للاعتراف بشبه جزيرة القرم وجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك.

فيما أشار وزير البنية التحتية الأوكراني، إلى أن الأضرار التي سببها العدوان الروسي في المرافق ستستغرق عامين لإعادة البناء.