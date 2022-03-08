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بعد خسائر فادحة.. مليشيا الحوثي تواصل إجبار الأهالي للمشاركة بجبهات القتال

بعد خسائر فادحة.. مليشيا الحوثي تواصل إجبار الأهالي للمشاركة بجبهات القتال
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام يمنية، أن مليشيا الحوثي تواصل حملات الحشد والتعبئة، حيث تُجبر الأهالي والسكان على التجنيد والدفع بهم إلى جبهات القتال.

وأوضحت أن الحوثي يتلقى وبشكل يومي خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، وسط انحسار شعبيته وتزايد الشعور الشعبي بأنه وراء خراب ودمار اليمن.

وأكدت أن المليشيات تقوم بتنفيذ حملات تحشيد وتجنيد للجبهات، تحت اسم “إعصار اليمن”، وذلك بإجبار الشباب والسكان على المشاركة في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل.

وأشارت إلى أن الحوثي مستمر في ممارسة كل أشكال الابتزاز والضغط على الأسر لإجبارها على إلحاق المزيد من أبنائها إلى الجبهات.

يأتي هذا في الوقت الذي تحول فيه برلمان صنعاء من الرقابة والتشريع إلى الحشد لجبهات الحوثي.

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