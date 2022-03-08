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تحديد سعر سهم اكتتاب شركة المصانع الكبرى للتعدين «أماك» عند 63 ريالاً

تحديد سعر سهم اكتتاب شركة المصانع الكبرى للتعدين «أماك» عند 63 ريالاً
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة الراجحي المالية بصفتها المستشار المالي، ومدير الاكتتاب، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي لشركة المصانع الكبرى للتعدين «أماك»؛ إتمام عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة، وتحديد السعر النهائي بـ63 ريالا سعوديا للسهم الواحد، وبنسبة تغطية بلغت 73.6 مرة.

وبناء على هذه النسبة، فإن حجم الطلبات المقدمة بلغ 91.8 مليار ريال، حيث تم كمرحلة أولى تخصيص (19.800.000) سهم، تمثل ما نسبته (100%) من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب للفئات المشاركة.

وأضافت «الراجحي المالية» أن اكتتاب شريحة الأفراد سيبدأ الأربعاء 6/ 8/ 1443هـ الموافق 9 /3 /2022 ويستمر لمدة (3) أيام وينتهي بانتهاء الجمعة الموافق 8/ 8 /1443هـ، الموافق 11 /3 /2022.

تجدر الإشارة إلى أن الجهات المستلمة هي مصرف الراجحي، والبنك الأهلي السعودي، وبنك الرياض، حيث سيتم تخصيص (5.940.000) سهم لشريحة الأفراد كحد أقصى، تمثل نسبة 30% من إجمالي أسهم الطرح.

لمزيد من المعلومات والاطلاع على نشرة الإصدار، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية (www.cma.org.sa)، والموقع الإلكتروني لشركة المصانع الكبرى للتعدين «أماك» (www.amak.com.sa)، والموقع الإلكتروني لشركة الراجحي المالية (www.alrajhi-capital.com).

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