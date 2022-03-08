نسائي مكنون يلتقي مسؤولات فرع وزارة الموارد البشرية بالرياض لمناقشة مبادرة “عطاء”

تواصل – فريق التحرير:

في إطار أهدافها الاستراتيجية وتعزيزًا للشراكة المثمرة مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض؛ عقدت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض (مكنون) ممثلةً بإدارة التعليم النسائي اجتماعًا بمسؤولات المراكز ودور الإيواء ومكاتب الضمان التابعة لفرع الوزارة بالمنطقة.

جرى خلال الاجتماع عرض مبادرة (عطاء) وهي مبادرة مجتمعية في مجال تعليم كتاب الله تعالى انطلقت بالشراكة مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، وتهدف إلى توفير فرص تعليم القرآن الكريم تلاوة وحفظاً، وتتضمن مسابقة قرآنية نسائية تنطلق بمشيئة الله تعالى في شهر رمضان المبارك.

من جانبها، أشادت مساعدة مدير إدارة الشؤون التعليمية للتعليم النسائي أ.منيرة بنت فهد الجوير بجهود وتعاون المسؤولين في فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ومسؤولي جمعية مكنون وقياداتها ودعمهم للمبادرة وتذليل الصعوبات أمامها وتيسير سبل تنفيذها، وأوضحت أن أهم نقطة يرتكز عليها نجاح هذه المبادرة قبل كل شيء هي توفيق الله سبحانه ثم تكاتف الجهود والعمل بجد وبذل كل الوسع لتعليم كتاب الله الكريم، سائلة الله البركة والتوفيق وأن يحقق بفضله وكرمه النجاح لهذه المبادرة.