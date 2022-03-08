روسيا تعلن شروطها لوقف الحرب في أوكرانيا

تواصل – وكالات:

كشف المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الاثنين، عن شروط روسيا لوقف الحرب فورا حال تحققها، مؤكدا أن موسكو أبلغت أوكرانيا بأنها يمكن أن توقف العمليات “في أي لحظة” إذا استجابت كييف للشروط الروسية.

وقال المتحدث باسم الكرملين: “لا بد أن تعدل أوكرانيا الدستور، وتنبذ أي مطالب بالانضمام لأي تكتل” ، بحسب سكاي نيوز.

أما الشرط الثاني، فهو وقف العمليات العسكرية الأوكرانية تماما، كما أن روسيا ستنجز خطوة نزع السلاح في أوكرانيا، وفقا لما ذكره “بيسكوف”.

كما أكد المتحدث باسم الكرملين، على شرط اعتراف أوكرانيا بأن شبه جزيرة القرم، أرض روسية، وعليها الاعتراف بدونيتسك ولوغانسك كدولتين مستقلتين.

وانقسمت آراء الخبراء والمحللين للمشهد بشأن إعلان الكرملين شروطه لوقف الحرب، بين من يعتبرها تعجيزية وتعكس نزعة توسعية لا تريد إحلال السلام وتغليب لغة الحوار، ومن يراها شروطا عادلة ومحقة، تنسجم مع سعي موسكو لضمان أمنها القومي ووقف التهديدات الأطلسية له.