لحملة البكالوريوس فأعلى.. وظائف شاغرة بالمركز الوطني للتعليم الإلكتروني

تواصل – فريق التحرير:
أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المركز في مدينة الرياض.
* المسمى الوظيفي:
مدير قسم تأهيل الجهات.
المؤهل التعليمي والخبرات:
- درجة الماجستير في (تقنيات التعليم، التعليم الإلكتروني، الحاسب، التصميم التعليمي، نظم المعلومات الإدارية) أوما يعادلها.
- سنة على الأقل في مجال التعليم والتدريب الإلكتروني.
- 3 سنوات في مجال إدارة التدريب.
القدرات والمهارات:
- التخطيط
- إدارة المشاريع.
- إدارة الفريق.
- التدريب الرقمي
- البحث العلمي
- بناء الحقائب
- مهارة التواصل
- إدارة المخاطر.
- القيادة واتخاذ القرار
- التفكير الناقد وحل المشكلات.
- إدارة الوقت.
- إجادة اللغة الإنجليزية.
*مهندس برمجيات :
المؤهل التعليمي والخبرات:
- درجة البكالوريوس في (علوم الحاسب الآلي أو نظم المعلومات أو أي مجال ذو صلة).
- خبرة 4 – 6 سنوات في دور مماثل.
القدرات والمهارات:
- الإلمام بكتابة اللغات البرمجية المختلفة مثل (PHP, ASP.NET, Pythhon).
- التعامل مع تكنولوجيا المعلومات وقواعد البيانات.
- التحليل.
- التخطيط والتنظيم.
- العمل ضمن الفريق.
- مهارات تطوير الاعمال.
- إدارة الوقت.
- مهارات جيدة في استخدام أنظمة البحث.
- مهارات تقنية المعلومات والتواصل الفعال.
* مدير قسم الشهادات الاحترافية:
المؤهل التعليمي والخبرات:
- درجة الماجستير في (تقنيات التعليم، التعليم الإلكتروني، الحاسب، التصميم التعليمي، نظم المعلومات الإدارية) أوما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 10 سنوات
- 4 سنوات في مجال التعليم والتدريب الإلكتروني.
- يفضل سنة على الأقل في مجال الشهادات الاحترافية.
القدرات والمهارات:
- الإلمام بمجالات الشهادات الاحترافية والاطلاع على ما استجد في المجال.
- البحث العلمي
- التصميم التعليمي
- التخطيط
- إدارة المشاريع.
- إدارة الفريق.
- مهارات التواصل.
- إدارة المخاطر.
- القيادة واتخاذ القرار
- التفكير الناقد وحل المشكلات.
- مهارة إدارة الوقت.
- إجادة تامة في اللغة العربية والإنجليزية.
- اتقان برامج MS office.
* طريقة التقديم :
أوضح المركز الوطني، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 8مارس 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 يونيو 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
مدير قسم تأهيل الجهات – (اضغط هنا).
مهندس برمجيات –(اضغط هنا).
مدير قسم الشهادات الاحترافية – (اضغط هنا).