لحملة البكالوريوس فأعلى.. وظائف شاغرة بالمركز الوطني للتعليم الإلكتروني

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المركز في مدينة الرياض.

* المسمى الوظيفي:

مدير قسم تأهيل الجهات.

المؤهل التعليمي والخبرات:

درجة الماجستير في (تقنيات التعليم، التعليم الإلكتروني، الحاسب، التصميم التعليمي، نظم المعلومات الإدارية) أوما يعادلها.

سنة على الأقل في مجال التعليم والتدريب الإلكتروني.

3 سنوات في مجال إدارة التدريب.

القدرات والمهارات:

التخطيط

إدارة المشاريع.

إدارة الفريق.

التدريب الرقمي

البحث العلمي

بناء الحقائب

مهارة التواصل

إدارة المخاطر.

القيادة واتخاذ القرار

التفكير الناقد وحل المشكلات.

إدارة الوقت.

إجادة اللغة الإنجليزية.

*مهندس برمجيات :

المؤهل التعليمي والخبرات:

درجة البكالوريوس في (علوم الحاسب الآلي أو نظم المعلومات أو أي مجال ذو صلة).

خبرة 4 – 6 سنوات في دور مماثل.

القدرات والمهارات:

الإلمام بكتابة اللغات البرمجية المختلفة مثل (PHP, ASP.NET, Pythhon).

التعامل مع تكنولوجيا المعلومات وقواعد البيانات.

التحليل.

التخطيط والتنظيم.

العمل ضمن الفريق.

مهارات تطوير الاعمال.

إدارة الوقت.

مهارات جيدة في استخدام أنظمة البحث.

مهارات تقنية المعلومات والتواصل الفعال.

* مدير قسم الشهادات الاحترافية:

المؤهل التعليمي والخبرات:

درجة الماجستير في (تقنيات التعليم، التعليم الإلكتروني، الحاسب، التصميم التعليمي، نظم المعلومات الإدارية) أوما يعادلها.

خبرة لا تقل عن 10 سنوات

4 سنوات في مجال التعليم والتدريب الإلكتروني.

يفضل سنة على الأقل في مجال الشهادات الاحترافية.

القدرات والمهارات:

الإلمام بمجالات الشهادات الاحترافية والاطلاع على ما استجد في المجال.

البحث العلمي

التصميم التعليمي

التخطيط

إدارة المشاريع.

إدارة الفريق.

مهارات التواصل.

إدارة المخاطر.

القيادة واتخاذ القرار

التفكير الناقد وحل المشكلات.

مهارة إدارة الوقت.

إجادة تامة في اللغة العربية والإنجليزية.

اتقان برامج MS office.

* طريقة التقديم :

أوضح المركز الوطني، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 8مارس 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 يونيو 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

مدير قسم تأهيل الجهات – (اضغط هنا).

مهندس برمجيات –(اضغط هنا).

مدير قسم الشهادات الاحترافية – (اضغط هنا).