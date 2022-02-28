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أغرب واقعة.. يتزوج على عروسته بعد 5 أيام من زواجهما

أغرب واقعة.. يتزوج على عروسته بعد 5 أيام من زواجهما
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تواصل- فريق التحرير:

في واحدة من أغرب القضايا الأسرية، أقدم عريس مصري على الزواج مرة أخرى على عروسته التي لم يمر على زواجهما سوى 5 أيام.

فلم تتوقع الفتاة العشرينية أنها ستقضي شهر العسل بين أروقة المحاكم، وأنها ستقف أمام القاضي لتطلب منه أن يطلقها من زوجها الذي تزوجها منذ أيام فقط.

أكدت الزوجة الشابة لقاضي محكمة الأسرة، أنها تعرف زوجها قبل 10 سنوات ، حيث كانت طالبة صغيرة.

وبعد أن دخلت الجامعة تقدم لخطبتها وكانت سعيدة للغاية ، حيث بدأت على الفور في تجهيزات الزواج، وبعد فترة تم تحديد موعد الزفاف وأقاما حفل الزفاف.

وتابعت الزوجة : إنه تغير بعد الزواج 180 درجة، حتى أنها شعرت أنه تبدل بشخص آخر، وأول عيب واجهته أنه عصبي بشدة.

وأضافت: “بعد 5 أيام من زواجنا لقيت على تليفونه ورقة زواج عرفي بتاريخ اليوم ده، وبعد يومين سمعته بيتكلم في التليفون معاها وهو بيوعدها أنه هيسافر معاها هي وهيتحجج إن جاله شغل مفاجئ ويلغي شهر عسلنا”.

وأوضحت أن مشاجرة كبيرة حدثت بينهما وبعدها اعترف لها بأن الفتاة التي تزوجها عرفياً كان على علاقة بها قبل أشهر ووعدها بالزواج هي الأخرى، ولازالت دعوى الخلع منظورة أمام الأسرة المصرية.

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