«ذاكرة فولاذية».. مصاب بالتوحد يحفظ القرآن كاملا بأرقام الآيات (فيديو)

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في تحدٍ جديد، يثبت قدرات أصحاب العزيمة الصادقة، أتم مصاب بالتوحد حفظ القرآن الكريم كاملا، بطريقة تدل على قوة ذاكرته، حيث يستطيع تلاوة أي آية من خلال ذكر رقمها فقط.

وكان الشاب عبدالرحمن الخالدي قد روى قصة حفظ القرآن الكريم كاملا في عام واحد.

وأوضح من خلال برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية أنه حفظ القرآن الكريم في عامه الرابع عشر.

ونوه أنه أتم حفظ القرآن في عمر الـ 15 عامًا، وبإمكانه تلاوة أي آية بمجرد معرفة رقمها في السورة.

ولأجل اختبار قوة حفظة وذاكرته الفولاذية، فقد أجرى المذيع اختبارًا له على الهواء مباشرة، بأرقام آيات من المصحف الشريف.

وقام المذيع بطلب منه بتلاوة الآية رقم 5 في سورة الواقعة، حيث قرأها الشاب على الفور.

كما طلب منه أيضا تلاوة الآية 15 من سورة آل عمران، والتي قام أيضا بتلاوتها مباشرة.