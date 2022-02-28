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الأمير خالد بن سلمان يستعرض العلاقات الثنائية والتعاون الدفاعي مع ولي عهد أبو ظبي

الأمير خالد بن سلمان يستعرض العلاقات الثنائية والتعاون الدفاعي مع ولي عهد أبو ظبي
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تواصل – فريق التحرير:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، أمس الأحد في دولة الإمارات الشقيقة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.

وقال الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه في “تويتر”: “بتوجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- التقيت في دولة الإمارات الشقيقة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ، ونقلت لسموه تحيات قيادة المملكة، واستعرضنا العلاقات الثنائية والتعاون الدفاعي القائم بين بلدينا الشقيقين”.

وأضاف: ” تربطنا مع حكام وشعب دولة الإمارات الشقيقة علاقات راسخة وتاريخية، مبنية على الأخوة ووحدة المصير المشترك، فعلاقتنا علاقة أشقاء بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، فأمنهم أمننا، وعزهم عزنا، وعدوهم عدونا”.

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