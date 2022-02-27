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هزّت الأردن .. إلقاء رضيعة داخل بئر

هزّت الأردن .. إلقاء رضيعة داخل بئر
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تواصل- فريق التحرير:

واقعة مروعة ، هزت مشاعر الأردنيين في مدينة إربد شمال البلاد.

وفي تفاصيل الواقعة، فقد تمكن عدد من المتنزهين في المحافظة إربد، من إنقاذ طفلة حديثة الولادة جرى إلقاؤها داخل بئر قديمة بعمق 5 أمتار.

ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول أردني أنه تم العثور على طفلة عمرها حوالى شهر ونصف الشهر داخل بئر قديمة.

وكان أحد المواطنين، قد سمع  أثناء تنزهه، صوت بكاء، وعند توجهه إلى مصدر الصوت للتأكد من طبيعته، تبين أن هناك طفلة تركت داخل بئر مياه مهجورة.

وعقب إبلاغ الجهات الأمنية، أسرعت فرق الدفاع المدني والأمن العام إلى المكان، حيث تمكنوا من إخراج الطفلة.

وقد تم إسعاف الطفلة ونقلها إلى المستشفى، حيث عادت إليها الحياة وحالتها الصحية مستقرة.

 

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