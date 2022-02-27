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يوميا .. إلغاء 20 رحلة طيران من أوكرانيا إلى دولة عربية

يوميا .. إلغاء 20 رحلة طيران من أوكرانيا إلى دولة عربية
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تواصل- فريق التحرير:

يتواجد العديد من السياح الأوكرانيين في مصر، ما تسبب في وجود أزمة حقيقية في الرحلات بين مصر وأوكرانيا، بسبب الحرب الأوكرانية.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر مطلعة أن اليوم الواحد يشهد إلغاء نحو 20 رحلة طيران في المتوسط من أوكرانيا.

وأوضحت المصادر أن الرحلات، كانت في اتجاه الغردقة وشرم الشيخ والقاهرة وغيرها من الوجهات.

وبحسب المصادر، فإن السياح الأوكرانيين يتواجدون في مصر، حتى تستقر الأوضاع في بلدهم، بعد أن قررت مصر استكمال رحلاتهم في الأماكن نفسها.

كما يوجد نحو 6 آلاف أوكراني في منتجعات البحر الأحمر، وعدد قريب من ذلك في محافظة جنوب سيناء.

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