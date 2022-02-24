الجيش الأوكراني يعلن قتل 50 جنديا روسياً وإسقاط 6 طائرات شرق البلاد

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الجيش الأوكراني، مقتل 50 جنديا روسيا وإسقاط 6 طائرات أثناء المعارك الدائرة شرق البلاد.

ودعا الرئيس الأوكراني العالم إلى تقديم المساعدة اللازمة لتأمين أجواء بلاده.

وطالب وزير الدفاع كل من يقدر على حمل السلاح للانضمام للقتال، مؤكدًا أنه سيتم توزيع السلاح على جميع طوائف الشعب بما فيهم المحاربين القدامى.

من ناحيته أكد وزيرة الخارجية الألمانية، الرئيس الروسي بوتين لن يدمر أحلام الديمقراطية والحرية أبداً وإذا لم نرد بحزم فسندفع ثمناً باهظاً.

وكشف مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن أوروبا سترد على الهجوم الروسي على أوكرانيا وروسيا ستواجه عزلة غير مسبوقة وروسيا قامت بشن حرب بشكل أحادي.