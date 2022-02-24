بعد أنباء عن فرار الجنود.. أوكرانيا تعتزم توزيع أسلحة على المحاربين القدامى والمتطوعين

تواصل ـ فريق التحرير

أعلنت الشرطة الأوكرانية أنها تعتزم توزيع السلاح على قدامى المحاربين والمتطوعين.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت فرار أعداد كبيرة من الجنود الأوكرانيين تاركين أسلحتهم خلفهم.

كما نفت الوزارة سقوط طائرات روسية أو تدمير مركبات مدرعة تابعة لها في أوكرانيا.

في غضون ذلك، أعلن حرس الحدود الأوكراني، عن توغل القوات البرية الروسية داخل البلاد.

وأكد ‏الجيش الأوكراني، بحسب العربية، أن روسيا تُدخل عتادًا عسكريًا من القرم.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، الغرب من أي محاولة للتدخل الأجنبي في عمل روسيا، مؤكدًا أن هذا سيؤدي إلى نتائج لا أحد يتخيلها.

وأكد أن دول حلف الناتو تدعم النازيين الجدد في أوكرانيا، وليس أمام روسيا سوى الدفاع عن نفسها.

وأشار بوتين إلى أن القوى الوطنية الراديكالية في أوكرانيا تريد الآن أيضًا امتلاك أسلحة نووية ولن نسمح لهم.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن بوتين هو من اختار هذه الحرب، مُدينًا بشدة الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وتعهد الاتحاد الأوروبي، بمحاسبة الكرملين على الهجوم غير المبرر على أوكرانيا، وذلك بالتزامن مع اجتماع طارئ لسفراء حلف شمال الأطلسي.