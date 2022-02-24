تزامناً مع الغزو الروسي لأوكرانيا.. اجتماع طارئ لمجلس الدفاع الأعلى الفرنسي

تواصل – وكالات:

ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالهجوم الروسي على أوكرانيا، مطالبًا موسكو بوقف العملية العسكرية بشكل فوري.

وأعلن قصر الإليزيه أن ماكرون سيعقد اليوم، اجتماعا طارئا لمجلس الدفاع الأعلى، على خلفية تطور الوضع على الساحة الأوكرانية.

وأكد أن فرنسا تتضامن مع أوكرانيا وتقف إلى جانب الأوكرانيين، وتعمل مع شركائها وحلفائها لإنهاء الحرب.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، انطلاق عملية عسكرية لقواته دونباس تهدف إلى تحرير أوكرانيا من النازيين الجدد.

وأكد أن روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية، محذرًا الغرب من أي محاولة للتدخل، مؤكدًا أن هذا سيؤدي إلى نتائج لا أحد يتخليلها.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن بوتين هو من اختار هذه الحرب، مُدينًا بشدة الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وبالتزامن مع اجتماع طارئ لسفراء حلف شمال الأطلسي، تعهد الاتحاد الأوروبي روسيا بسبب الهجوم غير المبرر على أوكرانيا.