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“الصحة‬⁩” تسجل 677 إصابة جديدة بـ”كورونا” و1585 حالة تعافي

“الصحة‬⁩” تسجل 677 إصابة جديدة بـ”كورونا” و1585 حالة تعافي
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس ، تسجيل 677 إصابة جديدة بفيروس كورونا “كوفيد-19” خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت الوزارة في بيانها اليومي عن مستجدات كورونا، أنه تم تسجيل 1585 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل حالة وفاة واحدة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 697 حالة.

وأوصت بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا مثل: ارتداء الكمامة، وترك مسافة آمنة، لافتة إلى أن اللقاح يسهم بشكل كبير في تقليل الإصابة، ولكن لا يمنعها، خاصة أن الجائحة ما زالت قائمة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.

وكشفت الصحة عن إجمالي الوفيات وحالات التعافي وإجمالي الجرعات المعطاة من خلال إنفوجرافيك كالتالي:

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