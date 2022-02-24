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شاهد.. دبابات ومدرعات الجيش الروسي تنتشر في “خيرسون” جنوب أوكرانيا

شاهد.. دبابات ومدرعات الجيش الروسي تنتشر في “خيرسون” جنوب أوكرانيا
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تواصل ـ فريق التحرير

أظهرت لقطات متلفزة دخول أرتال من الدبابات والمدرعات التابعة للجيش الروسي، لمدينة خيرسون جنوب أوكرانيا، وذلك من جهة شبه جزيرة القرم.

وأظهر فيدبو تلك الأرتال وهي متجهة صباح اليوم الخميس إلى وجهتها التي حددها الجيش الروسي.

في غضون ذلك؛ تواصلت أنباء عن فرار أعداد كبيرة من الجنود الأوكرانيين تاركين أسلحتهم خلفهم.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها المسلحة لا تضرب المدن الأوكرانية ولا خطر على المدنيين فيها؛ فيما أكدت الوزارة فرار أعداد كبيرة من الجنود الأوكرانيين تاركين أسلحتهم خلفهم.

كما نفت الوزارة سقوط طائرات روسية أو تدمير مركبات مدرعة تابعة لها في أوكرانيا.

في غضون ذلك، أعلن حرس الحدود الأوكراني، عن توغل القوات البرية الروسية داخل البلاد.

وأكد ‏الجيش الأوكراني، بحسب العربية، أن روسيا تُدخل عتادًا عسكريًا من القرم.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، الغرب من أي محاولة للتدخل الأجنبي في عمل روسيا، مؤكدًا أن هذا سيؤدي إلى نتائج لا أحد يتخيلها.

وأكد أن دول حلف الناتو تدعم النازيين الجدد في أوكرانيا، وليس أمام روسيا سوى الدفاع عن نفسها.

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