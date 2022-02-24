بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.. وصول أولى طلائع الجنود الأمريكيين إلى لاتفيا

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت ‏وزارة الدفاع في لاتفيا، عن وصول 40 جندي أمريكي، وذلك بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأوضحت وزارة الدفاع في لاتفيا، أن هذه هي أول مجموعة من قوة قوامها 300 جندي.

وفي سياق آخر، أعلن حرس الحدود الأوكراني، عن توغل القوات البرية الروسية داخل البلاد.

من جانبه، أكد ‏الجيش الأوكراني، بحسب العربية، أن روسيا تُدخل عتادًا عسكريًا من القرم.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، الغرب من أي محاولة للتدخل الأجنبي في عمل روسيا، مؤكدًا أن هذا سيؤدي إلى نتائج لا أحد يتخيلها.

وأكد أن دول حلف الناتو تدعم النازيين الجدد في أوكرانيا، وليس أمام روسيا سوى الدفاع عن نفسها.

وأشار بوتين إلى أن القوى الوطنية الراديكالية في أوكرانيا تريد الآن أيضًا امتلاك أسلحة نووية ولن نسمح لهم.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن بوتين هو من اختار هذه الحرب، مُدينًا بشدة الهجوم الروسي على أوكرانيا.

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